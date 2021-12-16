Девять рыбаков спасли с отколовшейся льдины на Неве (видео)

Их отрезал от берега прошедший ледокол

В Санкт-Петербурге группа рыбаков оказалась на оторвавшейся льдине на реке Неве.

Инцидент произошел 16 декабря. Любители зимней рыбалки вышли на Большую Неву, а прошедший мимо ледокол отрезал их от берега.

На помощь рыбакам выехали спасатели МЧС. Они использовали судно с воздушной подушкой, чтобы доставить мужчин на берег. Пострадавших нет.

Транспортная полиция Санкт-Петербурга напомнила, что в городе с 16 ноября 2021 по 15 апреля 2022 года запрещен выход на лед. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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