Запланировано более 100 мероприятий

Трансформацию системы международных отношений обсуждают сегодня в Москве. В МГИМО стартовал Конгресс политологов.

Участвуют 700 специалистов не только из регионов нашей страны, но и из-за рубежа. Эксперты представляют ведущие университеты и исследовательские центры. Запланировано более 100 мероприятий: пленарные заседания, круглые столы и лекции. На повестке - актуальные вопросы мировой и отечественной политики.

"Вообще жизненный и политический опыт убеждает нас, что успех сопутствует тем, кто способен адекватно анализировать стремительно меняющийся мир и готов выдвигать надежные прогнозы. И Российская ассоциация политической науки, на мой взгляд, в полной мере отвечает этим характеристикам", - заявил Анатолий Торкунов, ректор МГИМО МИД России, академик РАН.

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