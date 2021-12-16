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В МГИМО стартовал Конгресс политологов

14:45
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Запланировано более 100 мероприятий

Трансформацию системы международных отношений обсуждают сегодня в Москве. В МГИМО стартовал Конгресс политологов.

Участвуют 700 специалистов не только из регионов нашей страны, но и из-за рубежа. Эксперты представляют ведущие университеты и исследовательские центры. Запланировано более 100 мероприятий: пленарные заседания, круглые столы и лекции. На повестке - актуальные вопросы мировой и отечественной политики.

"Вообще жизненный и политический опыт убеждает нас, что успех сопутствует тем, кто способен адекватно анализировать стремительно меняющийся мир и готов выдвигать надежные прогнозы. И Российская ассоциация политической науки, на мой взгляд, в полной мере отвечает этим характеристикам", - заявил Анатолий Торкунов, ректор МГИМО МИД России, академик РАН.

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Конгресс политологов в МГИМО
Конгресс политологов в МГИМО
Конгресс политиков в МГИМО
Конгресс политиков в МГИМО
Конгресс политологов в МГИМО
Конгресс политологов в МГИМО
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