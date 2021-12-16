Уровень газификации в России превысил 72%

Президентом поставлен ряд задач в этой сфере

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина в четверг, что уровень газификации в России уже превышает 72% и крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов.

По словам председателя правительства, необходимо, чтобы люди и бизнес могли быстрее получать доступ к этому источнику тепла и энергии. Как напомнил Мишустин, президентом поставлен ряд задач в этой сфере. Речь идет в том числе о бесплатном доведении газа до границ участков.

"Сформирована необходимая законодательная база, сокращены предельные сроки подключения для граждан и представителей малого бизнеса, есть возможность подачи заявки на оказание комплексной услуги под ключ по регулируемым государством ставкам", - обратил внимание премьер.

По расчетам кабмина, в итоге будут улучшены условия почти в 3 миллионах частных домов, пишет ТАСС.

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