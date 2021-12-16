ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Исследование показало, как возраст и пол влияют на антитела после COVID-19

13:52
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Наиболее высокие концентрации антител наблюдались у пожилых

Самая высокая концентрация антител среди людей, перенесших коронавирусную инфекцию, зафиксирована у пожилых. Об этом рассказал медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов.
Глава ФМБА назвала еще одно неприятное последствие коронавируса

Лабораторная служба вместе с Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова изучила особенности выработки специфических антител после коронавируса. Выяснилось, что на этот процесс оказывает влияние возраст и гендерная принадлежность пациентов.

Наиболее существенно влияет на выработку антител возраст: у пожилых участников исследования были получены высокие концентрации антител, рассказал Денисов.

Если оценивать данные пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме, за 60 суток у мужчин уровень антител уменьшался, а у женщин, напротив, наблюдалась положительная динамика данного показателя.

В целом было подтверждено, что после перенесенного коронавируса антитела формируются у всех, причем пика концентрации уровень антител достигает к 45-му дню наблюдения.

Начальник первой кафедры и клиники (терапии усовершенствования врачей) имени академика Н.С. Молчанова полковник медицинской службы Владимир Салухов, в свою очередь, рассказал, что выработка антител у пациентов после COVID-19 в средней и тяжелой формах не коррелировала с гендерной принадлежностью.

При этом у пожилых людей наблюдался более высокий уровень иммуноглобулинов, чем у молодых пациентов, цитирует Салухова РИА Новости.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, поможет ли открытие специального гена усилить иммунитет к коронавирусной инфекции и достижимо ли это в наше время.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Мужчина и женщина в медицинских масках
Мужчина и женщина в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.