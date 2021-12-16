Исследование показало, как возраст и пол влияют на антитела после COVID-19

Наиболее высокие концентрации антител наблюдались у пожилых

Самая высокая концентрация антител среди людей, перенесших коронавирусную инфекцию, зафиксирована у пожилых. Об этом рассказал медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов.

Лабораторная служба вместе с Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова изучила особенности выработки специфических антител после коронавируса. Выяснилось, что на этот процесс оказывает влияние возраст и гендерная принадлежность пациентов.

Наиболее существенно влияет на выработку антител возраст: у пожилых участников исследования были получены высокие концентрации антител, рассказал Денисов.

Если оценивать данные пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме, за 60 суток у мужчин уровень антител уменьшался, а у женщин, напротив, наблюдалась положительная динамика данного показателя.

В целом было подтверждено, что после перенесенного коронавируса антитела формируются у всех, причем пика концентрации уровень антител достигает к 45-му дню наблюдения.

Начальник первой кафедры и клиники (терапии усовершенствования врачей) имени академика Н.С. Молчанова полковник медицинской службы Владимир Салухов, в свою очередь, рассказал, что выработка антител у пациентов после COVID-19 в средней и тяжелой формах не коррелировала с гендерной принадлежностью.

При этом у пожилых людей наблюдался более высокий уровень иммуноглобулинов, чем у молодых пациентов, цитирует Салухова РИА Новости.

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