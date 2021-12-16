Мэр Ярославля госпитализирован в тяжелом состоянии

По предварительным данным, у политика проблемы с сердцем

Мэр Ярославля Владимир Волков экстренно доставили в больницу в связи с плохим самочувствием.

Состояние главы города стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в мэрии. Политик лежит в Ярославской областной клинической больнице в отделении интенсивной терапии.

"Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое", - приводит мэрия слова главврача больницы Александра Корнилова.

Других подробностей пока нет. По данным СМИ, у 45-летнего Волкова проблемы с сердцем.

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