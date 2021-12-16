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"Нам его будет не хватать": коллеги простились с Сергеем Соловьевым

15:01
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Режиссера проводили в последний путь

Сегодня в Москве простились с выдающимся режиссёром, сценаристом, педагогом Сергеем Соловьёвым. Отпевание прошло в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Родные Сергея Александровича решили не проводить гражданскую панихиду - проститься с мастером пришли друзья, коллеги, ученики, а ещё сотни поклонников.

"Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Наследница по прямой", "Чужая белая и рябой", культовая "Асса", - Соловьёв снял более 20 лент, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Лирические истории и жёсткие драмы, философские притчи и киноповести - он работал в разных жанрах, но неизменно в своем стиле. И любой, даже самый грустный, сюжет старался привести к оптимистичному финалу. Отношение к жизни и творчеству он передавал своим ученикам.

"Он с каждым из нас общался через свои измерения, сочетал эти измерения. С кем-то был добрым, с кем-то колючим, с кем-то удивительно откровенен. Например, мы с ним вели какие-то удивительно откровенные беседы. А кого-то он продвигал, тут учеников вон полно", - говорит писатель Виктор Ерофеев.

"Он вообще был, на мой взгляд, очень романтичный, светлый, лиричный человек, работать с ним было одно удовольствие", - рассказывает актер Борис Токарев.

"Нам его будет не хватать, но, как всегда я говорю, дух мастеров витает в нашем ВГИКе и будет летать. Самая лучшая память, - если мы доучим мастерскую. Мы договорились, что она до окончания будет называться "Мастерской Соловьёва", - сообщил ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова Владимир Малышев.

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