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ЕС готовит "полный набор" санкций против России

14:10
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Об этом сообщил глава евродипломатии

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о подготовке Евросоюзом новых санкций против России.
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"Я не могу этого сказать (какие именно санкции), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций", - цитирует Борреля ТАСС.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС может наложить дополнительные санкции на Россию из-за ситуации на Украине. По словам политика, Москва совершает против соседней страны "акты эскалации".

Прежде западные СМИ стали активно распространять информацию о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва же не раз подчеркивала, что не собирается никуда вторгаться, а перемещение войск в пределах территории страны - это ее внутренние дела.

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