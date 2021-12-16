Как идет строительство станции "Марьина Роща" БКЛ

Ее откроют через год

Ровно год остаётся до открытия станции метро "Марьина Роща" Большой кольцевой линии. Она уже готова больше чем на 80 процентов. Сейчас строители приступили к возведению платформы, также смонтированы эскалаторы.

Клубы пыли и строительный гул - уже скоро на карте московского метрополитена появится ещё одна "Марьина Роща". На этот раз - в составе Большой кольцевой линии. Она станет пересадочной с одноимённой станции Люблинско-Дмитровской ветки на БКЛ и войдёт в состав северо-восточного участка второго пересадочного контура. Он должен сомкнуться в конце следующего года.

"В следующем, 22 году, ещё 10 станций, фактически замыкая полностью кольцевое направление. Важнейший для нас проект, потому что он позволит центральную часть метрополитена в городе разгрузить примерно на 25-30%. Может быть, даже больше", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На сегодняшний день Марьина Роща готова на 82 процента. Сверху строители возвели просторный вестибюль с двумя выходами к Шереметьевской улице и 2-й улице Марьиной Рощи, а под землёй полностью прорыли и укрепили проёмы между залами, а также пешеходные переходы на Салатовую ветку. Начали возводить пассажирскую платформу. Так станция будет выглядеть к открытию: полированная сталь и белые пузатые колонны-тюбинги. Это, по задумке авторов проекта, некая аллюзия к фарфоровым сервизам. В дизайне павильона архитекторы сделали прямую отсылку к эстетике русского дворянства.

"Боковые станционные тоннели, именно сама часть, где будут ездить поезда, будут похожи на "Савёловскую", где у нас открыты тюбинги и покрашены чёрным цветом. С этой стороны будет мрамор. И средний зал, где не зона пилонов, у нас будет мрамор, и сверху зонты композитные Вестибюль получится лёгким, на сферах со стеклом", - говорит руководитель строительства АО "Мосинжпроект" Александр Калюжный.

"Марьина Роща" БКЛ станет одной из самых глубоких станций столичной подземки. Сейчас рекорд принадлежит "Парку Победы".

"Смонтированы эскалаторы российского производства. С рекордной для Москвы высотой подъёма - 64,5 метра. Это на 1,1 метра больше, чем на станции "Парк Победы". Длина лестничного полотна от верхней до нижней входной площадки составит порядка 132 метров", - говорит и.о.руководителя группы подъёмно-транспортных механизмов АО "Мосинжпроект" Андрей Степанов.

Так что эскалатор будущей "Марьиной Рощи" - уже действующий лидер по метражу. Но и времени на путь пассажиру этот рекорд прибавляет порядочно. Две минуты 55 секунд нужно для того, чтобы подняться со станции в вестибюль "Марьиной Рощи" Большой кольцевой линии.

Предполагается, что ежедневно через станцию будут проезжать 272 тысячи человек. А в самое напряжённое утреннее время - больше 27 тысяч пассажиров в час. Таким образом, "Марьина Роща" - это будущий крупный транспортно-пересадочный узел на северо-востоке Москвы.

Ксения Игнатова, Константин Степанов-Молодов и Виктор Мальцев. "ТВ Центр".

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