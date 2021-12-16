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Цирк на Цветном бульваре отмечает 100-летие со дня рождения Никулина

15:11
  • четверг
  • 16 декабря 2021

В музее артиста показали уникальные документы

В цирке Никулина на Цветном бульваре - особое представление. Оно посвящено 100-летию со дня рождения уникального актёра, мудрого директора, замечательного рассказчика и отзывчивого человека - Юрия Владимировича Никулина. Он проработал в цирке на Цветном более полувека. Миллионы людей по сей день его не просто любят, а считают родным.

У цирка Никулина встречаются счастливые люди. Уверены: удача обязательно придёт, если потереть нос у памятника любимому актёру, сделать селфи. И поговорить.

Пустой Цветной бульвар. И около памятника стоит мужик, причем прилично одетый. И он с Никулиным разговаривает. Что-то рассказывает, делится с ним – о жизни. Многие действительно как к живому к нему относятся", - говорит Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Никулина на Цветном бульваре, сын Юрия Никулина.

Сейчас за репетицией программы к вековому юбилею следит Юрий Никулин-младший. Признается: знаменитый дедушка своим внукам нравоучений не читал, воспитанием не занимался.

"А просто мало времени было. Потому что в отличие от большинства советских дедушек, наш-то был рабочим. Он каждый день работал. И на нас у него не было слишком много времени", - говорит Юрий, внук Никулина.

Он действительно много работал. Зрители его обожали - и на арене цирка, и на экране. Каждая фраза Юрия Никулина  - какую бы роль он ни играл – тут же уходила в народ.

Единственная роль, от которой он очень долго отказывался, была в фильме  "Двадцать дней без войны". Режиссёр Герман готов был встать на колени, а актёр Никулин - ни в какую. У него была своя война, которую он начал рядовым, а закончил старшим сержантом. И о которой никогда никому не рассказывал.

В музее Юрия Никулина к его столетию показывают уникальные документы. Их еще никто не видел. Журнал боевых действий, письма с фронта любимым маме и папе, послания жене и  сыну с трогательными рисунками. А еще море писем со всей страны с просьбой о помощи. Адрес на многих: "Москва. Никулину". И ведь доходили! А Юрий Владимирович читал. И помогал. Выбивать квартиры, путевки, лечение.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.

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