Названа предварительная причина инцидента с самолетом в "Шереметьево"

В аэропорту самолет столкнулся со служебной машиной

Следственный комитет проводит проверку по факту столкновения в аэропорту "Шереметьево" пассажирского самолета с машиной для противообледенительной обработки.

По предварительным данным, Boeing, который должен был вылететь в Мексику, выезжая на взлетно-посадочную полосу, задел крылом спецтранспорт. В результате автомобиль перевернулся. В момент аварии там находился оператор техмашины, которого позднее госпитализировали с переломом руки и порезами.

Рейс был задержан, борт заменен. По одной из версий, ЧП произошло, потому что пилот начал движение без команды.



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