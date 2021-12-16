ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа предварительная причина инцидента с самолетом в "Шереметьево"

15:09
  • четверг
  • 16 декабря 2021

В аэропорту самолет столкнулся со служебной машиной

Следственный комитет проводит проверку по факту столкновения в аэропорту "Шереметьево" пассажирского самолета с машиной для противообледенительной обработки.

По предварительным данным, Boeing, который должен был вылететь в Мексику, выезжая на взлетно-посадочную полосу, задел крылом спецтранспорт. В результате автомобиль перевернулся. В момент аварии там находился оператор техмашины, которого позднее госпитализировали с переломом руки и порезами.

Рейс был задержан, борт заменен. По одной из версий, ЧП произошло, потому что пилот начал движение без команды.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Столкновение самолета с машиной в "Шереметьево"
Столкновение самолета с машиной в "Шереметьево"
Столкновение самолета с машиной в "Шереметьево"
Столкновение самолета с машиной в "Шереметьево"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.