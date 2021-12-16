ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число случаев "омикрона" в России увеличилось до 25

14:28
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Избежать распространения нового штамма невозможно, считают власти

Как сообщила на пленарном заседании в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова, омикрон-штамм коронавируса в России выявлен уже у 25 человек.
"Омикронная лавина": ВОЗ бьет тревогу из-за темпов распространения нового штамма

"На сегодня он выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону", - сказала заместитель председателя правительства.

Избежать распространения "омикрона" в России невозможно, добавила вице-премьер.

Ранее специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что количество пациентов со штаммом "омикрон" возрастает вдвое каждые два-три дня. На таком фоне не исключено повышение показателей смертности от COVID-19.

Как до этого заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, обеспокоивший экспертов скоростью своего распространения штамм коронавируса "дельта" скоро будет вытеснен "омикроном".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.