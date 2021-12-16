Число случаев "омикрона" в России увеличилось до 25

Избежать распространения нового штамма невозможно, считают власти

Как сообщила на пленарном заседании в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова, омикрон-штамм коронавируса в России выявлен уже у 25 человек.

"На сегодня он выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону", - сказала заместитель председателя правительства.

Избежать распространения "омикрона" в России невозможно, добавила вице-премьер.

Ранее специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что количество пациентов со штаммом "омикрон" возрастает вдвое каждые два-три дня. На таком фоне не исключено повышение показателей смертности от COVID-19.

Как до этого заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, обеспокоивший экспертов скоростью своего распространения штамм коронавируса "дельта" скоро будет вытеснен "омикроном".

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