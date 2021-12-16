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"Подарок" для метеозависимых: астрономы предупредили о магнитных бурях под Новый год

14:22
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Возмущения магнитосферы будут слабыми

В конце декабря ожидаются возмущения магнитосферы Земли — так называемые магнитные бури. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук.
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Как уточняют специалисты, магнитные бури прогнозируются 27 и 28 декабря. При этом возмущения будут слабыми, что соответствует категории G1 (первый из пяти уровней).

За последние сутки на Земле на наблюдалось магнитных бурь, не прогнозируются они и в ближайшие 24 часа. За 16 декабря на Солнце зафиксировано пока три вспышки класса С (слабые вспышки) и чуть выше, сообщается на официальном сайте лаборатории.

В октябре жителям Земли пришлось пережить один из крупнейших за последние годы всплеск солнечной активности. Это вызвало крупнейшие магнитные бури за последние несколько лет по совокупности силы и продолжительности.

Повышение солнечной активности и спровоцированные им возмущения магнитосферы Земли могут вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

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