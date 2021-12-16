Морозы до 35 градусов ждут жителей Центральной России

В Москве прогнозируется до минус 25 градусов

В период с 21 по 25 декабря в Центральном федеральном округе в центральной части Европейской России ожидаются аномально низкие температуры воздуха. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказали в Гидрометцентре.

Синоптики ожидают, что средняя суточная температура в эти дни будет ниже климатической нормы на семь-двенадцать градусов. Столбики термометров в северной части макрорегиона ночью могут опуститься до минус 35 градусов.

Днем температура будет составлять в среднем от 15 до 21 градуса ниже нуля. В Москве в указанный период показатель может составить до минус 25 градусов, сообщает АГН "Москва".

Ранее метеорологи рассказали, что предпоследняя перед Новым годом рабочая неделя может оказаться для москвичей самой морозной с начала зимы. При этом в последние выходные декабря морозы смягчатся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram