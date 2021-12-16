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Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП

14:17
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Дело передано на новое судебное рассмотрение

Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдуарду Билу по делу о крупном ДТП в центре Москвы.

Уголовное дело передано на новое судебное разбирательство. Билу вновь избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

"Дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд в ином составе", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Жорин.

По информации telegram-канала Baza, дело будут пересматривать, так как стороне обвинения приговор показался слишком мягким. 14 июля 2021 года Пресненский суд Москвы приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишил водительских прав на три года.

В апреле 2021 года Эдвард Бил устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу. В аварии пострадала женщина, несколько дней она провела в реанимации.

Блогеру было предъявлено обвинение о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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