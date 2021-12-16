"Будут миллионы жертв": Зеленский о возможности войны с Россией

Украина не хочет конфликта, отметил президент страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что верит в дипломатический формат переговоров с Россией и не хочет военного противостояния.

"Мы точно понимаем, что если будет полномасштабная война, то будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек", - сказал Зеленский, которого цитирует ТАСС.

Он при это заметил, что в случае полномасштабного конфликта НАТО ничего Украине не должна.

Страны Запада в последнее время все чаще говорят о возможном "вторжении" России на Украину. В Кремле подобную информацию называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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