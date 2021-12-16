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Убийцу двух человек в московском МФЦ могут освободить от наказания

14:51
  • четверг
  • 16 декабря 2021

У мужчины психическое заболевание

Бывшего военнослужащего Сергея Глазова, который устроил стрельбу с столичном МФЦ, могут освободить от наказания.

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В 2009 году у преступника выявили психическое заболевание, в связи с этим его могут отправить на принудительное лечение, заявил ТАСС его адвокат Петр Колдов. В ближайшее время Глазову назначат психолого-психиатрическую экспертизу. 

"Если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение. Ну а если признают вменяемым, то наказание Глазову придется отбыть. Это решит суд на основе экспертизы", - объяснил адвокат.

7 декабря бывший военнослужащий Сергей Глазов ворвался в отделение МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы и устроил стрельбу. В результате погибли два человека, четверо пострадали, в том числе маленькая девочка.

9 декабря Глазова отправили под арест. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Ход расследования под контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин, а также столичная прокуратура.

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