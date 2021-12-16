В Кремле назвали достаточными действующие законы о домашнем насилии

Правоохранительные органы активно борются с этим явлением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вердикт Страсбургского суда, который указал, что в российских законах нужно прописать понятие "домашнее насилие" и указать меры по его предотвращению.

"Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом. Правоохранительные органы прикладывают усилия, безусловно, случаются нежелательные, иногда трагические ситуации - мы сожалеем в этой связи", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что само решение Страсбургского суда комментировать не станет.

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук. В суде сочли государство ответственным за неспособность создать правовую систему противодействия домашнему насилию и призвать виновных к должному ответу.

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