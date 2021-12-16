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Ни один летальный исход после прививки от COVID-19 не зафиксировали в России в 2020 году

15:29
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Данных за 2021 год пока нет

В 2020 году в России не был зарегистрирован ни один летальный исход вследствие вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказала вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова.

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Как уточнила замглавы кабмина, на данный момент имеется официальная статистика по этой теме лишь за прошедший год. Она свидетельствует от отсутствии смертей в стране после прививки от COVID-19.

Что касается 2021 года, данных по нему пока нет, итоги подводятся, цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что доля россиян, заболевших коронавирусной инфекцией после вакцинации, составляет 3,9%. При этом на уже переболевших прежде COVID-19 приходится в настоящее время 0,74% случаев коронавируса.

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