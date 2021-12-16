В кабмине допустили продление срока действия сертификата о COVID-19

Такое решение могут принять в случае необходимости

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции в России могут продлить. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказала вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова.

Как напомнила замглавы кабмина, в настоящее время сертификат, полученный после первичной вакцинации и после перенесенной болезни, действует один год.

Если наблюдения покажут, что данный срок можно и нужно продлить, такая мера будет предпринята, пообещала Голикова.

При этом она отметила, что сейчас многие государства настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию раз в шесть месяцев, сообщает РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить в России сертификат, если сдадут тест на антитела и получат положительный результат. По аналогичному принципу предлагается выдавать сертификаты тем, кто переболел COVID-19 "неофициально", без обращения к врачу.

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