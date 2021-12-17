Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Львов потянет в сторону неизвестного, а Рыбам звезды советуют отвлечься от привычных дел

Гороскоп на сегодня, 17 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Хороший день для планирования, старта рекламы и выступления на публике. Вы полны творческих амбиций! Что ж, продемонстрируйте миру свои лучшие качества.

Тельцы

Стремление к комфорту сыграет сегодня свою роль. Ради него вы откажетесь от казалось бы важного проекта, но в итоге выиграете. Так что купируйте чувство вины и другие неприятные бессмысленные эмоции.

Близнецы

Прекрасный день для общения в большой веселой компании. В последнее время вы слишком много переживаете, пора успокоить нервы и зажить счастливо.

Раки

Сегодня вам придётся столкнуться со своим истинным Я, в котором мало знакомых черт. Вы будете удивлены, зато поймете, над чем работать.

Львы

Вас потянет в сторону неизвестного, нерационального. Окружающие будут удивлены, но вы-то давно готовились к встрече с потусторонним. И даже знаете, как получить из этого выгоду.

Девы

Сегодня вы будете чувствовать себя словно не в своей тарелке. Вы привыкли к точности и порядку, но вибрации дня заставляют моментально менять решения. Возможно, стоит найти в этом плюс?

Весы

Сегодня отличный период для интересных идей, которые вы давно в себе носите. Настало время поделиться ими с окружающими. Поверьте, это кардинально изменит вашу жизнь.

Скорпионы

Ваша мощная энергия сегодня выльется в нечто поразительное, чего никто не ожидает. К этому добавится нотка творчества, что в итоге поможет вам быстро и легко осуществить одну из своих целей.

Стрельцы

Настал черед креативить по полной: новый проект нуждается в уникальных решениях и энергетической подпитке. Заручитесь поддержкой помощников и творите, а лучше вытворяйте.

Козероги

Теперь не получится повернуть назад и сделать вид, что вы этого не хотели. Берите ответственность за свои поступки. Учитесь управлять ситуацией, а не зависеть от других.

Водолеи

Весь день вам будет комфортно, что скажется на рабочих задачах и личной жизни. Вы успеете сделать максимум из запланированного, так что ставьте перед собой глобальные цели.

Рыбы

Впереди выходные, а значит, можно забыть про работу. Займитесь спортом, сходите в музей – вам показано кардинально сменить сферу деятельности хотя бы на два дня!

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