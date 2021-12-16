Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище

Близкие и друзья простились с режиссером
Режиссер Сергей Соловьев в четверг был похоронен на Троекуровском кладбище в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию кладбища.
16 декабря с Соловьевым простились близкие, друзья, коллеги и ученики. Церемония проходила в церкви Иоанна Богослова.
О смерти Сергея Соловьева стало известно в понедельник, 13 декабря. Режиссеру было 77 лет. Его самые известные фильмы - "Сто дней после детства", "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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