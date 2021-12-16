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Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище

15:05
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Близкие и друзья простились с режиссером

Режиссер Сергей Соловьев в четверг был похоронен на Троекуровском кладбище в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию кладбища.

16 декабря с Соловьевым простились близкие, друзья, коллеги и ученики. Церемония проходила в церкви Иоанна Богослова.

О смерти Сергея Соловьева стало известно в понедельник, 13 декабря. Режиссеру было 77 лет. Его самые известные фильмы - "Сто дней после детства", "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви".

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