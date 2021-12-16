Скандальный Порошенко сорвал эфир телеканала "Рада"

По мнению экс-президента, телеканал противодействует оппозиции

Прямой эфир телеканала Верховной рады Украины сорвал незваный гость. В студию ворвался экс-президент Петр Порошенко, у которого возникли претензии к работе средства массовой информации. Политик заявил, что средства для функционирования телеканала были выделены в обход площадки по государственным закупкам "Прозорро", а его деятельность направлена на противодействие оппозиции.

"Незаконно потраченные средства налогоплательщиков. Эти средства были потрачены без системы "Прозорро". Это абсолютно коррупционная сделка. Более того, эти указки офиса президента мешают работе народных депутатов. Мы этого так не оставим", - заявил бывший украинский президент в студии телеканала "Рада".

Порошенко посоветовал ведущим в студии "не участвовать в этом скандале", назвал журналистку "молодой девочкой", извинился и ушел. Позже политик объяснил своим коллегам, что не смог сдержать эмоции.

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