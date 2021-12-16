ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скандальный Порошенко сорвал эфир телеканала "Рада"

15:25
  • четверг
  • 16 декабря 2021

По мнению экс-президента, телеканал противодействует оппозиции

Прямой эфир телеканала Верховной рады Украины сорвал незваный гость. В студию ворвался экс-президент Петр Порошенко, у которого возникли претензии к работе средства массовой информации. Политик заявил, что средства для функционирования телеканала были выделены в обход площадки по государственным закупкам "Прозорро", а его деятельность направлена на противодействие оппозиции.
Зеленский обвинил Порошенко в потере Украиной Крыма

"Незаконно потраченные средства налогоплательщиков. Эти средства были потрачены без системы "Прозорро". Это абсолютно коррупционная сделка. Более того, эти указки офиса президента мешают работе народных депутатов. Мы этого так не оставим", - заявил бывший украинский президент в студии телеканала "Рада".

Порошенко посоветовал ведущим в студии "не участвовать в этом скандале", назвал журналистку "молодой девочкой", извинился и ушел. Позже политик объяснил своим коллегам, что не смог сдержать эмоции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Петр Порошенко
Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.