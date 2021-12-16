Захарова рассказала, кем принимаются решения о вступлении Украины в НАТО

Все делается по методичкам от западных кураторов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что решения о стремлении к вступлению Украины в НАТО принимается не суверенно этим государством.

"Это отработка, где-то давления, где-то лоббизма, где-то прямого управления этим государством, которое только претендует на некую суверенную роль со стороны других государств", - сказала спикер внешнеполитического ведомства .

Она добавила, что в основе этих заявлений "лежат методички от западных кураторов". Россия же всегда относилась к Украине как к самостоятельной и независимой стране - несмотря на общее прошлое и настоящее, заключила дипломат.

В настоящее время Киеву предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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