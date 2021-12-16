ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова рассказала, кем принимаются решения о вступлении Украины в НАТО

15:36
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Все делается по методичкам от западных кураторов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что решения о стремлении к вступлению Украины в НАТО принимается не суверенно этим государством.
"Будут миллионы жертв": Зеленский о возможности войны с Россией

"Это отработка, где-то давления, где-то лоббизма, где-то прямого управления этим государством, которое только претендует на некую суверенную роль со стороны других государств", - сказала спикер внешнеполитического ведомства .

Она добавила, что в основе этих заявлений "лежат методички от западных кураторов". Россия же всегда относилась к Украине как к самостоятельной и независимой стране - несмотря на общее прошлое и настоящее, заключила дипломат. 

В настоящее время Киеву предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.