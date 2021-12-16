"Омикрон" оставил Елизавету II без предрождественского обеда

Основные планы на Рождество королевское семейство менять не будет

Быстрое распространение омикрон-штамма коронавируса в Великобритании вынудило Букингемский дворец внести изменения в график праздничных мероприятий. Королева Елизавета II отменила традиционный предрождественский обед с членами семьи. При дворе отметили, что это вынужденная мера предосторожности – таким образом, королевская семья избежит отмены всех остальных рождественских мероприятий.

На предрождественский обед традиционно приглашается большинство членов британской монаршей фамилии. Среди них и те, кто обычно не встречает вместе с Ее Величеством Рождество. В частности, это двоюродный брат королевы принц Майкл Кентский.

Решение об отмене предрождественского обеда было принято после заявления главного санитарного врача Англии Криса Уитти. Медик, отметив сложную ситуацию в стране, призвал британцев отказаться от посещения праздничных вечеринок и корпоративов. Он посоветовал гражданам выбрать только те мероприятия, которые имеют наибольшее значение, передает BBC News.

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