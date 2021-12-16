Диетолог посоветовала москвичам встретить Новый год с Дальним Востоком

Обильное застолье лучше устроить днем

Обильное новогоднее застолье у большинства россиян происходит ночью, однако это не лучший вариант с точки зрения здоровья, рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

Эксперт напомнила, что Россия — большая страна, раскинувшаяся на несколько часовых поясов. Поэтому ничто не мешает москвичам встретить Новый год одновременно с Камчаткой или Владивостоком.

В этом случае застолье придется на дневное время, когда особенно активен метаболизм и деятельность желудочно-кишечного тракта. Это поможет максимально переварить и усвоить праздничные блюда без проблем со здоровьем, рассказала Королева.

Диетолог также призвала не устраивать голодание перед новогодним застольем. 31 декабря рекомендован обычный режим с четырьмя или пятью приемами пищи. Если ужин будет в меру плотным, к ночному застолью человек не успеет сильно проголодаться.

Королева также посоветовала "собрать стол таким образом, чтобы потом не было мучительно больно", сообщает АГН "Москва".

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что закусывать алкогольные напитки, в том числе во время празднования Нового года, лучше всего картофельным пюре.

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