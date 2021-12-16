Дума одобрила в первом чтении введение QR-кодов в общественных местах

Код потребуется для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и магазинов

Депутаты Госдумы в четверг, 16 декабря, одобрили в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов для посещения россиянами общественных мест.

Документ требует предъявления QR-кода о вакцинации от COVID-19, либо документального подтверждения, что человек переболел коронавирусом, либо официального медицинского отвода от вакцинации.

Предъявлять такие документы, в случае принятия законопроекта, потребуется для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, заведений общественного питания и объектов розничной торговли.

При этом особый порядок допуска в общественные места предусматривается для военнослужащих и приравненных к ним лиц в целях защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

Иностранцам, вакцинированным зарубежными препаратами, для посещения общественных мест по-прежнему необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Новый порядок допуска для таких граждан разработает главный санитарный врач России, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что треть россиян положительно относятся к идее внедрения QR-кодов для борьбы с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции. Среди тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19, таких свыше половины, среди непривитых — только 7%.

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