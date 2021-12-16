Уровень коллективного иммунитета в России приблизился к 58%

Москва и Петербург прошли 70-процентный порог

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 57%. Об этом в четверг сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время пленарного заседания Госдумы.

При этом, по ее словам, столица и Петербург прошли 70-процентный порог коллективного иммунитета, передает АГН "Москва".

Ранее стало известно, что штамм "омикрон" распространяется быстрее, чем все другие разновидности коронавируса. Он может частично преодолевать иммунитет после прививки или болезни.

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