Депутаты обсудили законопроект о QR-кодах в общественных местах

Что не устраивает несогласных с положениями законопроекта и что на это отвечают их оппоненты?

В Госдуме в четверг кипели страсти по поводу нового законопроекта об электронных сертификатах в общественных местах. Документ проходил первое чтение. И в итоге был принят. Но таких представлений, которые устроили несколько оппозиционных партий, на парламентских заседаниях не было уже давно.

Представляя законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, упрощенно – об электронных сертификатах, вице-премьер подчеркивает: никаких особых нововведений правительство не предлагает. По сути, все это и так уже работает в регионах в зависимости от эпидситуации.

"Законопроект не вводит каких-либо ограничений, является рамочным и предполагает единые правила работы на всей территории страны. Речь идёт об уже существующем и уже установленном президентом праве руководителей регионов не останавливать полностью экономическую и социальную активность граждан, а, сохраняя жизнь и здоровье людей, стабильную работу медицинских организаций, обеспечивать жизнедеятельность региона", - заявила Татьяна Голикова.

Внесенный правительством законопроект предполагает вход в большинство общественных мест, кроме транспорта, по сертификату о вакцинации, либо с документом, подтверждающим перенесенное заболевание, это могут быть тесты на антитела, или же медотвод от прививки. Аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости ограничения не коснутся. Не распространяются и на детей. Неофициально или бессимптомно переболевшие смогут получить сертификат на полгода, так же, как и граждане, у которых появились антитела после иностранных вакцин.

Профильный комитет Госдумы еще накануне предложил принять документ в первом чтении, а ко второму уже вносить поправки.

"Европейский суд по правам человека в своем решении от 20 мая указал, что уровень ограничений в период пандемии, налагаемых на свободу и передвижение граждан с учетом серьезных последствий не только для здоровья, но и для всего общества, не является лишением свободы, то есть нарушением прав человека по смыслу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. И говоря о загранице, отмечу, что рассматриваемые нами сегодня механизмы противодействия пандемии там уже давно и широко применяются", - отметил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Василий Пискарев.

В "Единой России" говорят: сейчас главное защитить здоровье граждан. А вот для того, чтобы не нарушить при этом их права, будут еще и обсуждения, и поправки, и второе чтение. Но три парламентских фракции – КПРФ, "Справедливая Россия-Патриоты – За правду" и "Новые люди" сразу наотрез отказались поддержать документ. Коммунисты свой протест выразили на плакатах, которые попытались развернуть в зале. Завязалась небольшая потасовка с представителями "Единой России". Теперь инцидентом будет заниматься комиссия по регламенту. Спикер парламента призвал коллег к политической культуре.

На коллег, не желающих голосовать за законопроект, обрушился и Владимир Жириновский. У его фракции тоже есть свои замечания и предложения, но в ЛДПР считают: для защиты людей от коронавируса нужно задействовать все меры.

Большинством голосовом парламент поддержал законопроект правительства в первом чтении. 329 – за, 87 -против, один воздержался. Ко второму чтению депутаты предлагают, например, составить список учреждений, куда все-таки будут пускать по ПЦР-тестам, например, МФЦ, а куда и вовсе без сертификатов – не исключено, что в храмы. Минздрав со своей стороны готовит четкий перечень противопоказаний к прививке.

Уже сейчас депутаты приступили к работе над поправками ко второму чтению. На сбор и обработку всех предложений уйдет месяц. Поэтому окончательно принять документ парламент сможет только после Нового года. В Государственной думе подчеркивают: это не тот вопрос, где нужна спешка. Об этом же ранее говорил и президент: при принятии подобных сложных законопроектов решения должны быть максимально взвешенные, а интересы граждан - в абсолютном приоритете.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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