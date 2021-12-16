Лидеры России и Монголии обсудили развитие сотрудничества

Встреча прошла в Москве

Россия и Монголия намерены углублять взаимодействие. В четверг об этом завили в Москве президенты двух стран Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух, который прибыл с визитом в российскую столицу.

Лидеры обсудили перспективы развития сотрудничества между Москвой и Улан-Батором в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Они также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене, сообщает "ТВ Центр".

На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин отметил, что визит монгольского гостя проходит в год столетия установления дипломатических отношений между двумя странами. А сегодня они строятся на основе Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, подписанном несколько лет назад. Российско-монгольское сотрудничество сейчас динамично развивается во всех областях. Одна из них - энергетика.

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