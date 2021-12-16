Собянин: Более половины объектов здравоохранения в Москве строится за счет инвесторов

С 2011 года в столице за счет инвесторов появилось свыше 60 больниц и поликлиник

В Москве больше половины новых медучреждений возведены за счет инвесторов. Всё это часть реализации поручений президента о модернизации в стране первичного звена здравоохранения. В четверг на западе столицы распахнул свои двери многофункциональный центр сети частных клиник "Медси". На открытии побывал мэр Сергей Собянин. Он поблагодарил коллектив за помощь городу в борьбе с коронавирусом.

Вместо старых корпусов медсанчасти Главмосстроя - новый современный медицинский частный центр. В одном здании - многопрофильная больница и поликлиника для детей и взрослых. На семи этажах пациенты смогут пройти всю необходимую диагностику и помощь по всем профилям. В клинике будут также выполнять высокотехнологичные хирургические вмешательства.

"Это современная интегрированная операционная последнего поколения, которая позволяет управлять абсолютно всем оборудованием, которое есть в операционной. Вы видите тач-монитор на консоли, который, по сути, как ваш смартфон", - рассказал менеджер компании-производителя оборудования Олег Чубаров.

Этот монитор может управлять оборудованием на стойке, общим освещением и даже музыкой. А во время операции у хирурга при необходимости будет возможность сделать конференц-звонок по видеосвязи и подключить консилиум врачей. Новый частный центр сегодня осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В Москве ведется большое строительство медицинских учреждений, зданий, сооружений. Сегодня в стройке и проектировании находится около миллиона квадратных метров. Это поликлиники и больницы, скоропомощные корпуса. И, конечно, очень важно, чтобы, помимо вложений государства, вкладывали в медицину и частные инвесторы, создавая новое качество, новый уровень медицинского обслуживания. Ну и создавая разнообразие медицинских услуг и право выбора гражданина, где получать эти услуги. "Медси" - одна из крупнейших систем сегодня - ввела прекрасный корпус многофункциональный, который оказывает и амбулаторные, и стационарные услуги взрослым и детям. И оснащено самым современным оборудованием", - отметил Собянин.

"Это можно только приветствовать, бизнес, который не выводит деньги за рубеж, в офшоры, а который вкладывается в своей стране и вкладывает в социальные объекты, в здравоохранение. И чтобы у частных клиник тоже была возможность работать по программе обязательного медицинского страхования. А это значит, что эти клиники будут доступны не какой-то элитной части населения, а всем гражданам, которые могут прийти и в рамках программы ОМС получить ту или иную медицинскую услугу. Конечно, это непростая задача", - отметила Валентина Матвиенко.

В этой частной клинике установлено оборудование экспертного класса, которое позволит выполнять сложнейшие операции при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, использовать рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при сердечно-сосудистых заболеваниях.

В отделении реанимации - постоянный кардиораспираторный мониторинг за пациентом. Все данные будут выводиться на пульт дежурной медсестры, дежурного врача, и даже заведующего отделением. И сразу вносится в единую медицинскую информационную систему, что позволяет анализировать состояние пациента в динамике.

В клинике будет работать и круглосуточная экспресс-лаборатория с возможностью проведения всех плановых исследований, включая молекулярно-генетические и патологоанатомические.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram