Паника нарастает: что обсуждают страны ЕС на саммите в Брюсселе

С заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц

Евросоюз готов ввести новые санкции против нашей страны в случае дальнейшей эскалации напряжённости. Речь снова о мифической российской угрозе в адрес Украины. В четверг эта тема стала одной из главных на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе. На встрече глав государств и правительств Евросоюза снова звучат заверения не оставить Киев в беде. И хотя Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, паника по этому поводу на Западе только нарастает.

Официально обсуждения отношений с Россией в повестке саммита глав европейских государств нет. Но этот вопрос, заявляют лидеры ЕС еще до начала встречи, без сомнения, будет одним из главных. В европейских столицах все никак не утихнет паника по поводу готовящегося мифического нападения России на Украину.

"Сегодня мы еще раз подчеркнем, что нерушимость национальных границ - одна из важнейших основ мира в Европе. И мы сделаем все необходимое, чтобы граница Украины не нарушалась", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Накануне об этом же говорили на саммите "Восточного партнерства". На него Киев возлагал большие надежды. Может, на фоне всей истерики о якобы готовящейся войне удастся убедить западных коллег ввести против Москвы санкции или отказаться от газопровода "Северный поток-2"? Ну или, в крайнем случае, уговорить Германию отозвать вето на поставки Украине летального вооружения.

"Некоторые лидеры предлагают формат реагирования на возможную эскалацию со стороны России. Тут мне кажется, что санкции после вторжения уже никого, честно говоря, не интересуют", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленского в ответ внимательно слушали, сочувственно улыбались и доверительно хлопали по плечу. Уверяя: поддержка Брюсселя все так же сильна и непоколебима. На словах.

Но в итоговой почти 40-страничной декларации саммита вообще не упоминается ни Россия, ни возможные санкции. В частности, против "Северного потока-2". Ни слова и про вступление Украины в ЕС или в НАТО. Альянс и так успешно пользуется разговорами о грядущей российской агрессии, чтобы планомерно продвигать свою военную инфраструктуру к нашим границам.

Что Россию, разумеется, не устраивает. Поэтому, чтобы избежать дальнейшего обострения конфликта, Москва предлагает заключить новый договор по гарантиям безопасности в Европе. Эту инициативу в телефонном разговоре обсуждали президенты Путин и Байден.

А накануне в МИД американской стороне был передан проект договора. По которому, как подчеркнули в Кремле, Россия готова начать незамедлительные консультации.

Формулировки соглашения пока не известны, но ясно, что в основе лежит концепция "неделимой безопасности". Ее еще 75-м году провозгласили в ОБСЕ. Подтвердив, что ни одна страна или организация не могут укреплять свою безопасность за счет других государств. А расширение НАТО на восток — прямое нарушение этого принципа. Не говоря уже об устных обещаниях, которые альянс давал руководству СССР. Что в НАТО предпочли забыть.

Новое соглашение, подчеркивают в Москве, должно будет положить конец всем спорам. А эта ясность - залог спокойствия для всех. Вопрос только, захотят ли этого западные партнеры. В Вашингтоне, Париже и Берлине уже заявили, что намерены детально изучить предложения Москвы.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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