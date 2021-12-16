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Попова оценила состояние зараженных омикрон-штаммом россиян

16:21
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Новая разновидность коронавируса выявлена у 25 пациентов

Состояние россиян, у которых был выявлен штамм коронавируса "омикрон", оценила глава Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

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"Клиническое состояние у всех пациентов с омикроном удовлетворительное",- заявила Попова агентству РИА Новости.

В России на сегодняшний день штамм "омикрон" выявлен у 25 человек. Все случаи, как подчеркнула ранее вице-премьер Татьяна Голикова, завозные, из ЮАР. Новый штамм зафиксирован в пяти регионах - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Как отметила Голикова, избежать роста числа случаев заражения невозможно: поток перемещающихся через границы лиц только увеличивается к новогодним праздникам.

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