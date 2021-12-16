ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи выявили нервные расстройства у переболевших коронавирусом

16:58
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Болезнь влияет и на эмоциональный фон

Переболевшие коронавирусом сталкиваются с нервными расстройствами. У них ухудшается память, рассеивается внимание, появляются панические атаки, сообщил главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.
Эксперт: число психических расстройств у молодежи вырастет из-за пандемии

"Ковид не только на физической стороне нашей жизни сказывается, но и во многом на психологических последствиях, которые мы наблюдаем... Многие говорят о расстройстве памяти, но я бы как психолог еще обратил внимание, что мы жалуемся на память, а чаще всего забываем о внимании", - заявил Зинченко агентству РИА Новости.

Кроме того, по словам врача, перенесенное заболевание влияет на эмоциональный фон. Появляется повышенная тревожность, частые смены настроения, необычные реакции на раздражители, депрессивные состояния. Как отметили эксперты, у многих появляются панические атаки, а дети сталкиваются с потерей энергии и тревожностью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19
Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.