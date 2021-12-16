Врачи выявили нервные расстройства у переболевших коронавирусом

Болезнь влияет и на эмоциональный фон

Переболевшие коронавирусом сталкиваются с нервными расстройствами. У них ухудшается память, рассеивается внимание, появляются панические атаки, сообщил главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

"Ковид не только на физической стороне нашей жизни сказывается, но и во многом на психологических последствиях, которые мы наблюдаем... Многие говорят о расстройстве памяти, но я бы как психолог еще обратил внимание, что мы жалуемся на память, а чаще всего забываем о внимании", - заявил Зинченко агентству РИА Новости.

Кроме того, по словам врача, перенесенное заболевание влияет на эмоциональный фон. Появляется повышенная тревожность, частые смены настроения, необычные реакции на раздражители, депрессивные состояния. Как отметили эксперты, у многих появляются панические атаки, а дети сталкиваются с потерей энергии и тревожностью.

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