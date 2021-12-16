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Путин раскрыл детали проекта газопровода через Монголию в Китай

17:35
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Он может стать продолжением "Силы Сибири-2"

Владимир Путин оценил работу над проектом трубопровода, по которому газ пойдет из России в Китай через территорию Монголии. Президент России прогрессом доволен, основные параметры будущей стройки уже определены.

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"В практической проработке - проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается, и двигается успешно", - заявил Путин журналистам по итогам переговоров с монгольским президентом Ухнагийн Хурэлсухом.

Российский лидер считает, что этот газопровод может стать продолжением российского трубопровода "Сила Сибири-2. Президент подчеркнул, что уже определен оптимальный маршрут и протяженность трубопровода. Путин добавил, что технико-экономическое обоснование проекта будет готово в ближайшие недели, передает ТАСС.

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