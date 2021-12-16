Песков рассказал о планах Путина на Рождество

По традиции, президент отправится за пределы столицы

Владимир Путин не изменяет традициям. Как и в предыдущие годы, Рождество президент России встретит в храме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет храм", - заявил журналистам представитель Кремля. Какой именно храм посетит президент, по словам Пескова, пока не определено.

По традиции, Владимир Путин встречает Рождество за пределами столицы. Рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве, президент посещал трижды - в 2012, 2019 и 2020 годах. А в 2021-м российский лидер встречал Рождество в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом, напоминает ТАСС.

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