Меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса

Власти Греции изменили правила въезда в страну на период праздников. Путешественники должны предъявить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Ранее требовался тест, сделанный за 48 часов.

"Пандемия носит динамичный характер и заставляет нас корректировать нашу стратегию, чтобы решать новые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Мутация "омикрон" заставила нашу страну принять экстренные меры для посетителей из-за рубежа", - заявил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

Руководитель пресс-службы добавил, что исключение сделано для путешественников, которые были за границей менее 48 часов. Новые правила вступят в силу утром 19 декабря. Иконому отметил, что власти принимают такие меры, чтобы максимально замедлить распространение коронавируса, передает РИА Новости. Правила будут действовать в период праздников.

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