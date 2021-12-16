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Столтенберг проигнорировал вопрос Зеленского о сроках приема Украины в НАТО

18:56
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Но пообещал, что вопрос будут решать только Киев и альянс

Украинской делегации в Брюсселе так и не назвали сроки вступления Незалежной в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Йенс Столтенберг не ответил на соответствующий вопрос президента Украины Владимира Зеленского.
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"Сегодня утром президент имел встречу с генеральным секретарем НАТО. Мы специально задержались, чтобы провести эту встречу, это было очень важно… Там было все очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали", - заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, вопрос не только в обсуждении стратегии евроатлантической интеграции. Надо решить конкретные вопросы, связанные с укреплением Вооруженных силы Украины. В то же время, отметил Кулеба, украинскую сторону заверили: вопрос, когда и как Украина станет членом НАТО, будет решаться исключительно между Киевом и альянсом, передает ТАСС.

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