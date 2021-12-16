Путин озвучил приоритеты в деятельности Агентства стратегических инициатив

АСИ всегда стремилось к опережающим системным изменениям, отметил президент

Привлечение россиян к активному участию в реализации национальных целей развития страны должно стать одной из задач Агентства стратегических инициатив. В четверг об этом заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ, участники которого обсудили новую стратегию Агентства до 2024 года.

Президент напомнил, что ровно десять лет назад агентству было поручено реализовать Национальную предпринимательскую инициативу. В результате в регионах появилось больше управленцев, которые принимают решения с учётом интересов, запросов людей, которые ведут своё дело, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин отметил, что, поддерживая идеи, отдельные проекты, АСИ всегда стремилось к опережающим системным изменениям. Так, чемпионаты рабочих специальностей WorldSkills переросли, по сути, в целое общероссийское движение, а новые программы профессиональной подготовки - в широкую сеть дополнительного образования детей, причём, очень часто по профессиям будущего. Президент особо подчеркнул, что приоритетом в деятельности Агентства должны быть интересы людей.

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