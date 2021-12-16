Названа причина блокировки канала RT DE на YouTube

Информацию дали в компании Google

В четверг RT запустил новый эфирный круглосуточный канал на немецком языке - RT DE, который вещает на Германию, Австрию и Швейцарию. Однако YouTube на своей платформе заблокировала его интернет-трансляцию буквально через несколько минут после начала прямого эфира, сообщает "ТВ Центр".

В российском МИД заявили, что никакой другой реакции ожидать и не приходилось, а также назвали произошедшее "колкостями и вредностями" со стороны ФРГ.

В компании Google, которая является владельцем видеохостинга, объяснили блокировку тем, что такое решение по поводу немецкоязычных ресурсов RT было принято ещё в сентябре. Тогда же YouTube удалил сразу два канала телекомпании без права восстановления якобы за нарушение правил сообщества. А в августе RT.DE официально отказами в лицензии в Люксембурге, который объяснил свой шаг некой информацией, полученной от немецких властей.

Но благодаря сербской лицензии RT может вещать на 33 европейские страны. И, как подчеркнула главный редактор RT Маргарита Симоньян, немецкоязычная аудитория - одна из самых благодарных и заинтересованных. Новости, ток-шоу и документальные фильмы зрители теперь могут смотреть также на сайте RT и в мобильном приложении.

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