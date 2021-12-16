Награждены авторы 15 работ

В четверг Михаил Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники. Лауреатами этого года стали авторы 15 работ. Среди них - создатели ядерной реакторной установки для плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" - самой северной АЭС в мире.

Награждены и разработчики экологически чистых технологий выращивания картофеля и других овощных культур. В отдельной номинации - для молодых ученых - отмечены шесть человек, сообщает "ТВ Центр".

По словам главы правительства, сегодня главная задача – укрепить научный потенциал страны, чтобы Россия вошла в пятёрку мировых лидеров в области приоритетных исследований.

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