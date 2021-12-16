ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники

22:35
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Награждены авторы 15 работ

В четверг Михаил Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники. Лауреатами этого года стали авторы 15 работ. Среди них - создатели ядерной реакторной установки для плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" - самой северной АЭС в мире.

Награждены и разработчики экологически чистых технологий выращивания картофеля и других овощных культур. В отдельной номинации - для молодых ученых - отмечены шесть человек, сообщает "ТВ Центр".

По словам главы правительства, сегодня главная задача – укрепить научный потенциал страны, чтобы Россия вошла в пятёрку мировых лидеров в области приоритетных исследований.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Михаил Мишустин наградил лауреатов премий правительства за 2021 год
Михаил Мишустин наградил лауреатов премий правительства за 2021 год
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.