Цена газа в Европе преодолела отметку в 1600 долларов за тысячу кубов

Такой рост отмечен впервые с октября

Цена на газ в Европе возвращается к рекордным отметкам. Впервые с октября стоимость голубого топлива превысила 1600 долларов за тысячу кубометров.

Январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах к 18:29 мск стоил 1 602 доллара за тысячу кубов – либо 137 евро за МВт ч. Как отмечает ТАСС, рост цены на газ за время торгов составил 3,5%.

Ранее сообщалось, что заполненность газохранилищ в ФРГ снизилась до 59%. Исполнительный директор Германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа Себастьян Блешке назвал такой уровень запасов "исторически низким".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram