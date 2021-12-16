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Цена газа в Европе преодолела отметку в 1600 долларов за тысячу кубов

19:25
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Такой рост отмечен впервые с октября

Цена на газ в Европе возвращается к рекордным отметкам. Впервые с октября стоимость голубого топлива превысила 1600 долларов за тысячу кубометров.
Guardian обвинил "Газпром" в стремлении извлечь выгоду из высоких цен на газ

Январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах к 18:29 мск стоил 1 602 доллара за  тысячу кубов – либо 137 евро за МВт ч. Как отмечает ТАСС, рост цены на газ за время торгов составил 3,5%.

Ранее сообщалось, что заполненность газохранилищ в ФРГ снизилась до 59%. Исполнительный директор Германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа Себастьян Блешке назвал такой уровень запасов  "исторически низким".

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