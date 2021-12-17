Главную новогоднюю елку страны привезли в Москву

Дерево срубили в Щелковском районе Подмосковья

На Соборную площадь столицы доставили главную новогоднюю ёлку нашей страны. 28-метровое дерево с диаметром ствола почти 60 сантиметров срубили в Щёлковском районе Подмосковья в минувший вторник.

В столицу его привезли на специальном автопоезде, за рулём которого сидел сам Дед Мороз. Кортеж торжественно въехал через Спасские ворота, которые специально для этого открывают всего один раз в году, сообщает "ТВ Центр".

В полном праздничном убранстве елка предстанет перед москвичами и гостями города 22 декабря. Украшать центр Москвы лесная красавица будет до середины января, после чего её отправят на переработку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram