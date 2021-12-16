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Российские пловцы взяли золото на ЧМ в Абу-Даби

20:04
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Россияне выиграли эстафету вольным стилем

Золотые медали чемпионата мира на короткой воде в эстафете 4х100 м вольным стилем завоевала мужская сборная России. Россияне показали результат 3 минуты 3,45 секунды.
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За российскую команду выступали Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на мировом первенстве представляют Всероссийскую федерацию плавания.

Серебряные медали – у команды Италии. Отставание итальянцев от россиян составило 0,16 секунды. На третьем месте - сборная США с отставанием в 1,97 секунды. Соревнования проходят в Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 21 декабря, передает ТАСС.

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