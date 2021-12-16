Москву накроет ледяной "панцирь"

Температура уйдет в минус

Большую часть Центральной России в пятницу покроет ледяным "панцирем". Не избежит этой участи и Москва. Снежная каша на улицах столицы превратится в лед, толщина которого к концу дня достигнет 4-9 мм, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Накрапывающий сейчас в Москве дождь станет постепенно переходить в мокрый снег. К утру ветер сменится на северо-западный, термометры покажут ноль, а затем и слабый минус.

"В результате вся снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу, толщина которой к исходу пятницы может составить 4-9 мм. На дорогах и тротуарах станет скользко. Вдобавок корку льда, маскируя, присыплет небольшим снегом", - добавил Тишковец.

Синоптик призвал к осторожности как автомобилистов, так и пешеходов. Особенно внимательными надо быть перед светофором, у остановок автобуса, до и после "лежачих полицейских", перед пешеходными переходами, приводит слова метеоролога РИА Новости.

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