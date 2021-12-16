ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские хоккеисты обыграли шведов на Кубке Первого канала

21:19
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Это вторая победа россиян на турнире

Сборная России по хоккею одержала вторую подряд победу на Кубке Первого канала. Россияне обыграли команду Швеции на люду московской "ЦСКА-Арены". Встреча завершилась со счетом 1:0.

Российские хоккеисты победили канадцев на Кубке Первого канала
Молодой хоккеист Матвей Мичков побил рекорд Александра Овечкина

Ворота сборной России защищал Иван Федотов. Единственную шайбу в ворота шведского голкипера забросил на 48-й минуте Вячеслав Войнов.

Российская команда играет в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года. Советская команда тогда впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали. 75-летие отечественного хоккея будет отмечаться 22 декабря.

Команда России во втором этапе Евротура возглавляет таблицу, набрав шесть очков. В первой встрече в Москве россияне обыграли канадцев – 4:3, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кубок Первого канала по хоккею: Россия - Швеция - 1:0
Кубок Первого канала по хоккею: Россия - Швеция - 1:0
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.