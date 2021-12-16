Российские хоккеисты обыграли шведов на Кубке Первого канала

Это вторая победа россиян на турнире

Сборная России по хоккею одержала вторую подряд победу на Кубке Первого канала. Россияне обыграли команду Швеции на люду московской "ЦСКА-Арены". Встреча завершилась со счетом 1:0.

Ворота сборной России защищал Иван Федотов. Единственную шайбу в ворота шведского голкипера забросил на 48-й минуте Вячеслав Войнов.

Российская команда играет в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года. Советская команда тогда впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали. 75-летие отечественного хоккея будет отмечаться 22 декабря.

Команда России во втором этапе Евротура возглавляет таблицу, набрав шесть очков. В первой встрече в Москве россияне обыграли канадцев – 4:3, передает ТАСС.

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