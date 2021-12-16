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Путин поручил кабмину оценить риски применения искусственного интеллекта

21:54
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Президент ждет доклада до 1 февраля

Правительству России поручено организовать общественные дискуссии по применению технологий искусственного интеллекта. Экспертам предстоит также оценить риски внедрения ИИ.
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"Правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека организовать проведение регулярных общественных дискуссий и информирование общественности о преимуществах применения технологий искусственного интеллекта и рисках, связанных с их применением", - отмечается в перечне поручений, данных кабмину президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер ожидает доклада до 1 февраля 2022 года.

Кроме того, правительству и Банку России поручено представить предложения о возможных изменениях в законодательство, которые позволили бы гражданам возражать против обработки их персональных данных. Список поручений президента, данных по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", опубликован на сайте Кремля.

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