Израильские истребители нанесли удар около аэропорта Дамаска

Погиб один человек

Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля над Голанскими высотами нанесли удар по объектам в районе международного аэропорта Дамаска.

Всего было выпущено восемь крылатых ракет, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

По его словам, "дежурными силами ПВО САР из комплексов российского производства "Панцирь-С" уничтожено семь ракет". В результате авиаудара погиб один человек. Также был поврежден склад материального имущества, сообщает ТАСС.

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