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Новый скачок: цена за тысячу кубов газа в Европе перевалила за 1700 долларов

22:17
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Рост составил около 10%

Газ в Европе еще больше подорожал. После небольшого спада утром 16 декабря, стоимость голубого топлива сначала перевалила отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров, а к концу дня преодолела порог в 1700 долларов – впервые с октября. Рост за сутки составил около 10%.
Цена газа в Европе преодолела отметку в 1600 долларов за тысячу кубов

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19:05 мск выросла до 1 705 долларов за тысячу кубов - или 145,985 евро за МВт⋅ч. В следующие 10 минут стоимость  газа немного скорректировалась и опустилась до отметки 1 653 доллара за тысячу кубометров.

Эксперты связывают скачок цен с тем, что "Газпром" на аукционе не стал бронировать мощности газопровода Ямал - Европа на пятницу, 17 декабря. Ранее российский концерн бронировал около трети предлагаемого объема, передает ТАСС.

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