ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова назвала пугающими темпы распространения "омикрона"

08:22
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Ситуация стремительно развивается в том числе в Великобритании и Африке

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с распространением в мире нового штамма коронавируса "омикрон".

"Омикронная лавина": ВОЗ бьет тревогу из-за темпов распространения нового штамма
В Минздраве заявили о вытеснении "дельта"-штамма "омикроном"

"Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском", - отметила руководитель ведомства в беседе с РИА "Новости".

Ранее Попова сообщила, что все российские пациенты, у которых был выявлен "омикрон", чувствуют себя удовлетворительно. Таких случаев в стране пока что 25.

Новый штамм впервые обнаружили в середине ноября в Ботсване и ЮАР. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные.

Прежде специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро отметил, что количество пациентов со штаммом "омикрон" возрастает вдвое каждые два-три дня. На таком фоне не исключено повышение показателей смертности от COVID-19.

По мнению экспертов, в скором времени этот вариант заболевания может вытеснить штамм "дельта", который сегодня считается доминирующим в мире. ВОЗ прогнозирует увеличение нагрузки на работников системы здравоохранения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.