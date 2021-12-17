Попова назвала пугающими темпы распространения "омикрона"

Ситуация стремительно развивается в том числе в Великобритании и Африке

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с распространением в мире нового штамма коронавируса "омикрон".

"Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском", - отметила руководитель ведомства в беседе с РИА "Новости".

Ранее Попова сообщила, что все российские пациенты, у которых был выявлен "омикрон", чувствуют себя удовлетворительно. Таких случаев в стране пока что 25.

Новый штамм впервые обнаружили в середине ноября в Ботсване и ЮАР. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные.

Прежде специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро отметил, что количество пациентов со штаммом "омикрон" возрастает вдвое каждые два-три дня. На таком фоне не исключено повышение показателей смертности от COVID-19.

По мнению экспертов, в скором времени этот вариант заболевания может вытеснить штамм "дельта", который сегодня считается доминирующим в мире. ВОЗ прогнозирует увеличение нагрузки на работников системы здравоохранения.

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