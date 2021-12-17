ЕС продлевает экономические санкции против России

Такое решение лидеры объединения приняли на саммите в Брюсселе

Как сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель, в ходе саммита в Брюсселе лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции.

"Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России", - сказано в посте.

Кроме того, Мишель заявил, что европейские лидеры призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений".

Антироссийские санкции против финансового, энергетического и оборонного секторов действуют уже более семи лет. Меры предполагают, в частности, запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения, ограничение доступа банков к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС.

В четверг глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о подготовке Евросоюзом "полного набора" новых санкций против России из-за ситуации на Украине.

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